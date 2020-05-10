В Роспотребнадзоре сообщили, при какой погоде коронавирус теряет активность

Обнадеживающее заявление сделал на неделе Роспотребнадзор. А именно, что коронавирус теряет активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушение также ускоряют солнечные лучи и низкая влажность.

Только вот погода в Башкирии, напротив, начнет ухудшаться. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 мая ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Преимущественно на юге республики.

Так, 12 числа столбик термометра опустится ночью до 6-11°. Днем температура составит 16-21°. Тем временем МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение.