Онлайн-поздравления и флешмобы на балконах: как жители Башкирии праздновали День Победы

Ни пандемия, ни строгие правила не могут лишить нас желания сказать спасибо ветеранам. Даже в период ограничений те, кто хочет искренне выразить свою благодарность победителям, находят эту возможность. И ситуация, в которой мы сейчас находимся, в чем-то нас даже сплотила: жильцы всем домом выходят на балконы, поют песни, дети и пенсионеры снимают видеоролики, доказывая: выход есть всегда.

Серьезные слова они стараются произнести с таким же серьезным видом. По стойке смирно. Но эмоции так и лезут наружу. Свое маленькое спасибо большому подвигу первоклассники 62-го уфимского лицея решили сказать с помощью видеоролика, держа в руках фотографии своих предков. Они чтут память, хотя в живых многие из малышей их даже не застали. Но ответ времени они знают.

Выходила на берег Катюша, а они сидели дома. Утонув в кителях, с гордо поднятой головой. Если нельзя сказать спасибо лично, то хотя бы так выразить свою благодарность решили и стар и млад, присоединившись к акции «День Победы на родном языке». Ведь этот праздник приближали, как могли, десятки национальностей.

Когда не стоит лишний раз выходить из дома, а песне тесно в четырех стенах, почему бы не исполнить её на балконе? Знаменитую композицию, ставшую гимном великого праздника, поют всё так же со слезами на глазах. Вместе с соседями, словно став участниками хора. И всех их объединяет не только место жительства, но и герои, которых они крепко держат в руках.

Балконы в День Победы, как и интернет, стали возможностью сказать спасибо, помним и никогда не забудем. Жители республики в честь великого праздника не только пели военные песни, но вывешивали российский триколор. Наш регион присоединился к акции «Флаг в день победы». 95 тысяч триколоров украсили улицы республики и жилые дома. Полотнища украсили и здание общежития БГПУ. Участие в акции приняли и иностранные студенты, доказывая: это праздник всех. А кто-то и вовсе превратил балкон в мемориал своих героев. Альтернатива участию в Бессмертном полку.

В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула война, в которой бы не было своего ветерана. И очагу памяти не дают потухнуть. Так же, как сегодня ночью в квартирах не давали погаснуть огням. Жильцы выходили на балконы, зажигали свечи, фонари. И всё это в полнейшей тишине.

Я думаю, для каждого жителя нашего дома мы стараемся чтить память наших дедов, прадедов. В живых среди жителей нашего дома участников Великой Отечественной войны, к сожалению, нет, но мы не забываем тех, чьи родственники воевали. Владимир Тертерян, председатель совета дома Дагестанская, 21