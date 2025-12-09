В Уфе в День Героев Отечества прошел патриотический флешмоб

Помнить каждого. Сегодня в честь Дня Героев Отечества на Советской площади в Уфе прошел патриотический флешмоб. Участниками стали несколько сотен студентов, членов общественных организаций, курсанты училищ.

Возле памятника Герою России Минигали Шаймуратову часть участников выстроилась, образуя пятиконечную звезду. Другие развернули большие знамена батальонов Шаймуратова и Доставалова, а также других подразделений, сформированных в республике. В руках у них были портреты Героев Советского Союза и России, участников СВО. В завершение флешмоба участники возложили цветы к подножию памятника.