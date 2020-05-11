«Страшно это осознавать»: в Башкирии простились с умершим в больнице Ранэлем Шамсутдиновым

Вчера в Стерлитамаке простились с 19-летним Ранэлем Шамсутдиновым. Молодой человек долгое время страдал от опухоли мозга. Последнюю неделю он провел в коме в больнице Салавата.

Прощание с Ранэлем Шамсутдиновым для близких и родственников было организовано на улице Артема в Стерлитамаке. Все желающие могли проститься с парнем. Родственники попросили всех соблюдать правила и прийти в масках.

Как пишет сестра молодого человека Ралина, на прощание с ее братом собралось много близких людей. Все они пообещали заботиться о семье Ранэля. Она выразила благодарность тем, кто не остался в стороне и пришел проститься с молодым человеком.

Страшно все осознавать, я до сих пор не верю, что все это случилось с нами. Ты теперь мой ангел-хранитель. Мы сделали все, как ты хотел. Все твои друзья были рядом. Они обещали поддерживать меня, маму и Артема. Все близкие были с нами в этот день. Я тебя очень сильно люблю. Спи спокойно, братишечка. Прости, что не сберегла тебя.

Ралина Шамсутдинова

Напомним, Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака страдал от опухоли мозга. Из родного города он был направлен на операцию в РКБ, однако по приезду парня в Уфу клиника закрылась на карантин. Больница в родном городе тоже стала covid-госпиталем.

Тогда Ранэля отправили в Салават, где он впал в кому. За судьбой Ранэля лично следил депутат Госдумы Алексей Изотов. Во второй половине апреля он договорился с госпиталем Бурденко в Москве, чтобы провести парню плановую операцию. Однако Ранэль впал в кому, и транспортировку пришлось отложить.  