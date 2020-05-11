«Страшно это осознавать»: в Башкирии простились с умершим в больнице Ранэлем Шамсутдиновым

Вчера в Стерлитамаке простились с 19-летним Ранэлем Шамсутдиновым. Молодой человек долгое время страдал от опухоли мозга. Последнюю неделю он провел в коме в больнице Салавата.
Прощание с Ранэлем Шамсутдиновым для близких и родственников было организовано на улице Артема в Стерлитамаке. Все желающие могли проститься с парнем. Родственники попросили всех соблюдать правила и прийти в масках.
Как пишет сестра молодого человека Ралина, на прощание с ее братом собралось много близких людей. Все они пообещали заботиться о семье Ранэля. Она выразила благодарность тем, кто не остался в стороне и пришел проститься с молодым человеком.
Напомним, Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака страдал от опухоли мозга. Из родного города он был направлен на операцию в РКБ, однако по приезду парня в Уфу клиника закрылась на карантин. Больница в родном городе тоже стала covid-госпиталем.
Тогда Ранэля отправили в Салават, где он впал в кому. За судьбой Ранэля лично следил депутат Госдумы Алексей Изотов. Во второй половине апреля он договорился с госпиталем Бурденко в Москве, чтобы провести парню плановую операцию. Однако Ранэль впал в кому, и транспортировку пришлось отложить.