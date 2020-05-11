«Страшно это осознавать»: в Башкирии простились с умершим в больнице Ранэлем Шамсутдиновым

Страшно все осознавать, я до сих пор не верю, что все это случилось с нами. Ты теперь мой ангел-хранитель. Мы сделали все, как ты хотел. Все твои друзья были рядом. Они обещали поддерживать меня, маму и Артема. Все близкие были с нами в этот день. Я тебя очень сильно люблю. Спи спокойно, братишечка. Прости, что не сберегла тебя.

Ралина Шамсутдинова