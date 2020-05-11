«Карантин не повлиял»: в Башкирии завершается посевная

Более 1 млн гектаров площади засеяно – это половина всего ярового сева в республике. При этом только за последнюю неделю он увеличился на 700 тысяч гектаров. Посевные работы на полях идут активно, в некоторых муниципалитетах близятся к завершению.

Уже в середине лета это черное поле станет желтым. Под подсолнечник в хозяйстве выделено 570 гектаров земли. За баранкой трактора Юрий Лукин почти 40 лет. Профессиональная интуиция его обычно не подводит. С посевом масличной культуры лучше не затягивать, отмечает механизатор.

Погода пока хорошая. Тепло. Вот обещают дожди, сегодня закачиваем. У нас осталось немножко. Надо, чтоб погода хорошая была, настроение хорошее было. Юрий Лукин, механизатор

За смену эта сельхозтехника способна засеять 100 гектаров земли. Сеялка приобретена в лизинг 3 года назад. Покупку аграрии называют выгодной. В этом году правительство республики увеличило субсидии на сельхозтехнику. Часть первоначального взноса компенсируется, а лимита на количество приобретаемой техники нет. На посевную режим самоизоляции не повлиял, разве что экипировки стало больше.

Рабочим во время обеда, во время полдника даем дезинфицирующие средства. Маски у всех трактористов есть, перчатки есть. На графики работы карантин не повлиял. Фирхат Кутлугильдин, директор сельхозпредприятия «Шемяк»

В хозяйствах Уфимского района большая часть площадей отдана яровой пшенице, также выращивают овес, ячмень, лен, картофель. Последнюю культуру посадили в небольшом объеме. Картошку жители стали есть меньше. Что касается озимых, площадь посева 1300 гектаров. И если в прошлом году 25 процентов всходов погибло, то в этом культуры смогли перезимовать в стопроцентном объеме.

В принципе, район уже прошел экватор. На сегодняшний день посевная площадь, которая составляет 31 тысячу гектар, засеяна зерновыми и зерно-бобовыми на 60 процентов. Технические культуры – на 69 процентов. Владимир Евдокимов, заместитель главы администрации Уфимского района