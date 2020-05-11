«Карантин не повлиял»: в Башкирии завершается посевная

Более 1 млн гектаров площади засеяно – это половина всего ярового сева в республике. При этом только за последнюю неделю он увеличился на 700 тысяч гектаров. Посевные работы на полях идут активно, в некоторых муниципалитетах близятся к завершению.
Уже в середине лета это черное поле станет желтым. Под подсолнечник в хозяйстве выделено 570 гектаров земли. За баранкой трактора Юрий Лукин почти 40 лет. Профессиональная интуиция его обычно не подводит. С посевом масличной культуры лучше не затягивать, отмечает механизатор.
За смену эта сельхозтехника способна засеять 100 гектаров земли. Сеялка приобретена в лизинг 3 года назад. Покупку аграрии называют выгодной. В этом году правительство республики увеличило субсидии на сельхозтехнику. Часть первоначального взноса компенсируется, а лимита на количество приобретаемой техники нет. На посевную режим самоизоляции не повлиял, разве что экипировки стало больше.
В хозяйствах Уфимского района большая часть площадей отдана яровой пшенице, также выращивают овес, ячмень, лен, картофель. Последнюю культуру посадили в небольшом объеме. Картошку жители стали есть меньше. Что касается озимых, площадь посева 1300 гектаров. И если в прошлом году 25 процентов всходов погибло, то в этом культуры смогли перезимовать в стопроцентном объеме.
Уже на следующей неделе многие хозяйства республики завершат посевную. Экватор по яровому севу в Башкортостане пройден. В числе тех, кто преодолел отметку в 70 процентов засеянных полей, – Стерлибашевский, Шаранский, Дюртюлинский и Илишевский районы.