Радий Хабиров опроверг полное снятие режима самоизоляции в Башкирии

Сегодня я попросил закрыть проект дорога 02. При этом в соответствии с Указом рекомендуем всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для «контактных» людей, люди старше 65 лет и проживающие с ними, больные с пневмонией, люди с хроническими заболеваниями; прибывшие из иностранных государств и из Москвы; лица, находящиеся в социальных учреждениях. Эти граждане подлежат обязательной самоизоляции.

Радий Хабиров, глава республики