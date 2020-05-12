Радий Хабиров опроверг полное снятие режима самоизоляции в Башкирии

В Башкирии не отменяется режим повышенной готовности, а режим самоизоляции полностью сниматься не будет. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Он посетовал на то, что СМИ неправильно преподнесли информацию до жителей Башкирии.
Руководитель региона также рекомендовал жителям Башкирии продолжать соблюдать санитарные нормы. Он также рассказал, каких людей не коснутся послабления режима самоизоляции.
Напомним, накануне Хабиров подписал Указ об отмене режима самоизоляции. Однако масочный режим в республике усилен. Ранее Владимир Путин сегодня сообщил о завершении нерабочих дней, а с 12 мая в регионах страны начинается постепенный выход из режима самоизоляции.