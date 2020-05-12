В Подмосковье от коронавируса погиб молодой врач из Уфы

На официальной странице Егорьевской центральной районной больницы в социальных сетях появилась информация о смерти врача. Погибшим оказался 28-летний врач из Уфы Наиль Саматов. Молодой человек болел коронавирусуной инфекцией, которая и забрала жизнь несчастного.

Издание «Вести» сообщает, что в конце апреля у Наиля диагностировали двустороннюю пневмонию. Позже выяснилось, что болезнь вызвана новым коронавирусом. Заразиться врач мог на работе – Наиль выезжал на вызов к больному коронавирусом только в маске и перчатках.

В тяжелом состоянии Наиля доставили в больницу Москвы, где врачи боролись за жизнь коллеги. Однако спасти молодого врача не удалось. Имя Саматова Наиля включено в «Список памяти», который фиксирует всех медицинских работников, которые погибли от коронавируса.

Сейчас в «Списке памяти» уже 160 имён.