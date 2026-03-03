Появились подробности гибели туристов из Уфы в Пермском крае

Выживший в Пермском крае уфимский турист провел три дня рядом с телом погибшего приятеля. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Напомним, 20 февраля пятеро мужчин из Уфы отправились на снегоходах на плато Кваркуш. Вернуться должны были 24 февраля, но на связь не вышли.
Поход не зарегистрировали в МЧС, поэтому поиски начались с опозданием. Путешественники попали в метель и разделились. Трое закопались в снег. Один из них покинул убежище и замерз. Двоих нашли мертвыми в трех километрах. Выжил только 68-летний турист. Припасы остались нетронутыми.