Появились подробности гибели туристов из Уфы в Пермском крае

Выживший в Пермском крае уфимский турист провел три дня рядом с телом погибшего приятеля. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Напомним, 20 февраля пятеро мужчин из Уфы отправились на снегоходах на плато Кваркуш. Вернуться должны были 24 февраля, но на связь не вышли.