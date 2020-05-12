Врачи Башкирии просят Радия Хабирова ослабить режим самоизоляции

Мы считаем необходимым продолжить работу по максимальному выявлению больных коронавирусом. Чем больше мы выявляем — тем чаще можем остановить опасную болезнь на ранней стадии. Нужно в кратчайшие сроки ввести так необходимую нам новую инфекционную больницу. Уже сейчас нужно думать и о том, кто там будет работать, готовить персонал. Все, о чем мы говорим выше, будет иметь эффект, если сами граждане, а также руководители организаций будут соблюдать простейшие правила, вести себя ответственно, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, температурный режим и так далее.

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