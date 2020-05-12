Врачи Башкирии просят Радия Хабирова ослабить режим самоизоляции
Медицинское сообщество
Башкирии обратилось к Главе региона с просьбой разрешить свободное передвижение
людей. Конечно, при этом нужно будет соблюдать некоторые
санитарно-эпидемиологические меры. Так, ношение маски стоит сделать
обязательным, так как тот, кто думает, что не болеет, может заражать других.
При свободном
перемещении жителей республики нужно усилить контроль за соблюдением санитарных
мер, которые включают в себя ношение маски, перчаток; социальное дистанцирование;
дезинфекция поверхностей, гаджетов и рук. Наиболее важны такие меры после
отмены «нерабочей недели» с 12 мая. Обращение к Радию Хабирову подписали депутат
Госсобрания РБ Римма Утяшева, заведующий кафедрой хирургии БГМУ, профессор Виль
Тимербулатов, ректор БГМУ Валентин Павлов, руководители профсоюзов работников
здравоохранения, главврачи республиканских больниц.
В первую очередь необходимо продолжить соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во всех общественных местах. Особенно это важно на рабочих местах, куда люди выйдут с наступлением рабочей недели, в общественном транспорте, где ожидаемо возрастёт количество пассажиров. Очень важно, чтобы и сами врачи продолжили строго носить защитные маски.
текст обращения
Медсообщество
Башкирии отметило, что с распространением коронавирусной инфекции республика
справляется достойно. По параметру уровня распространения вируса по отношению к
численности населения Башкирия находится в седьмом десятке.
Благодаря принятым в республике санитарно-эпидемиологическим и карантинным мерам, а также усилиям врачей республики, Башкортостан избежал серьёзных последствий, которые изначально прогнозировались, исходя из всех известных медицинской науке законов распространения вирусной инфекции. Можно констатировать, что первый этап борьбы с Covid-19 пройден республикой достойно. Об этом свидетельствуют такие показатели как уровень распространения коронавируса по отношению к численности населения (мы в седьмом десятке по этому параметру), а также уменьшение количества коек, занятых под заболевших вирусом и, самое главное, низкий уровень летальности от Covid-19.
текст обращения
Затяжная самоизоляция,
по мнению авторов обращения, может негативно влиять на психическое и физическое
состояние жителей республики. Дети должны больше дышать свежим воздухом, а у
взрослых должна быть возможность переключиться с постоянных домашних
обязанностей.
Важно разрешить людям проводить время на свежем воздухе, гулять с детьми, заниматься спортом и другой физической активностью. Детям нужно больше быть на свежем воздухе. Необходимые профилактические мероприятия, как показала мировая практика по борьбе с коронавирусной инфекцией, имеют высокую эффективность. В противном же случае, наоборот — могут развиваться не только коронавирус, но и многочисленные другие болезни.
текст обращения
Важным пунктом
остаётся соблюдение всех необходимых мер защиты от распространения. А также
грамотная политика правительства в борьбе с коронавирусом.
Мы считаем необходимым продолжить работу по максимальному выявлению больных коронавирусом. Чем больше мы выявляем — тем чаще можем остановить опасную болезнь на ранней стадии. Нужно в кратчайшие сроки ввести так необходимую нам новую инфекционную больницу. Уже сейчас нужно думать и о том, кто там будет работать, готовить персонал. Все, о чем мы говорим выше, будет иметь эффект, если сами граждане, а также руководители организаций будут соблюдать простейшие правила, вести себя ответственно, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, температурный режим и так далее.