В Башкирии у 10 вахтовиков, прибывших из Якутии, выявили коронавирус

У 10 вахтовиков, доставленных в Башкирию, нашли коронавирус. В ближайшее время ожидаются еще несколько рейсов из ЯкутииГлава Башкортостана поставил задачу – вернуть домой и тех работников Чаяндинского месторождения, у которых COVID-19 уже подтвержден и их вылет пока невозможен.

Тем самым республика должна взять на себя их лечение. Между тем новая инфекционная больница, которая строится под Уфой, откроется уже в конце мая. При пике загрузки медучреждение сможет принять до 470 пациентов. Площадь комплекса – свыше 16 тысяч квадратных метров. Об этом доложил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

Спроектировано здание в форме курая. Это не просто дизайнерский ход, таким образом мы сумели сократить длину коридоров. Это позволит и врачам, и пациентам проходить нужную дистанцию за меньшее время.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан