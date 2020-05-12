В Башкирии у 10 вахтовиков, прибывших из Якутии, выявили коронавирус

У 10 вахтовиков, доставленных в Башкирию, нашли коронавирус. В ближайшее время ожидаются еще несколько рейсов из Якутии . Глава Башкортостана поставил задачу – вернуть домой и тех работников Чаяндинского месторождения, у которых COVID-19 уже подтвержден и их вылет пока невозможен.

Тем самым республика должна взять на себя их лечение. Между тем новая инфекционная больница, которая строится под Уфой, откроется уже в конце мая. При пике загрузки медучреждение сможет принять до 470 пациентов. Площадь комплекса – свыше 16 тысяч квадратных метров. Об этом доложил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.