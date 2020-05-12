В Башкирии слепой электрик вынужден жить в куче мусора

Волонтёры благотворительной организации «Старость в радость» рассказали жуткую историю. Добровольцы помогли слепому 59-летнему мужчине, который жил в одиночестве и не мог ухаживать за собой. Квартира несчастного превратилась в помойку, а сам себе он даже не мог приготовить еду.

Волонтёры сразу занялись уборкой помещения, что оказалось непростой задачей. 59-летний Александр живёт один – жена ушла из-за сложного характера мужчины, а сын просто брезгует заходить в квартиру отца. В квартире несчастного полная антисанитария: кучи мусора, вместо туалета тазик, оголенная проводка, просроченная еда.

Жена ушла...уж больно буйный был Александр. По зову сердца она изредка его навещает, но все безуспешно. Сын и вовсе брезгует заходить. А сам он с дивана встает все реже...туалет в тазик, еда под подушкой. Миллион банок и крышек. А также тараканов и других живностей. У дяди Саши множество сопутствующих заболеваний. В комнате полная антисанитария. Проводка оголена, а так как он сам бывший электрик, мастерит в слепую себе нагреватели и розетки.

волонтёры организации 

Неравнодушные люди помогли волонтёрам убраться, купили горячий обед Александру, чистую одежду. Сейчас одинокого мужчину предстоит оформить в дом интернат по инвалидности. Сотрудники центра занялись восстановлением документов Александра с последующим переселением.

Далее его судьба — оформиться в дом интернат по инвалидности. По возрасту он еще молод! Всего 59 лет...но жизнь диктует свои правила. Сотрудники РЦСОН занялись восстановлением документов. Любая помощь 89279551151.

волонтёры организации 

Фото: «Старость в радость — Уфа» АНО.