В Башкирии слепой электрик вынужден жить в куче мусора

Волонтёры благотворительной организации «Старость в радость» рассказали жуткую историю. Добровольцы помогли слепому 59-летнему мужчине, который жил в одиночестве и не мог ухаживать за собой. Квартира несчастного превратилась в помойку, а сам себе он даже не мог приготовить еду.
Волонтёры сразу занялись уборкой помещения, что оказалось непростой задачей. 59-летний Александр живёт один – жена ушла из-за сложного характера мужчины, а сын просто брезгует заходить в квартиру отца. В квартире несчастного полная антисанитария: кучи мусора, вместо туалета тазик, оголенная проводка, просроченная еда.
Неравнодушные люди помогли волонтёрам убраться, купили горячий обед Александру, чистую одежду. Сейчас одинокого мужчину предстоит оформить в дом интернат по инвалидности. Сотрудники центра занялись восстановлением документов Александра с последующим переселением.
Фото: «Старость в радость — Уфа» АНО.