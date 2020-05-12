В Башкирии слепой электрик вынужден жить в куче мусора

Жена ушла...уж больно буйный был Александр. По зову сердца она изредка его навещает, но все безуспешно. Сын и вовсе брезгует заходить. А сам он с дивана встает все реже...туалет в тазик, еда под подушкой. Миллион банок и крышек. А также тараканов и других живностей. У дяди Саши множество сопутствующих заболеваний. В комнате полная антисанитария. Проводка оголена, а так как он сам бывший электрик, мастерит в слепую себе нагреватели и розетки.

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