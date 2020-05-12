Стала известна личность скончавшейся от коронавируса жительницы Башкирии

В Башкирии от коронавируса скончалась еще одна пациентка. Всего жертвами инфекции на сегодняшний день стали 16 человек. Подробности смерти женщины сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге в ведомстве.
По его словам, у умершей были тяжелые сопутствующие заболевания. Женщина страдала от патологий бронхолегочной системы. На момент смерти ей было 67 лет.
Напомним, в Башкирии за сутки обнаружено 80 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших превысило 1600 человек. Россия же вышла на второе место по количеству инфицированных, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.