Стала известна личность скончавшейся от коронавируса жительницы Башкирии

В Башкирии от коронавируса скончалась еще одна пациентка. Всего жертвами инфекции на сегодняшний день стали 16 человек. Подробности смерти женщины сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге в ведомстве.

По его словам, у умершей были тяжелые сопутствующие заболевания. Женщина страдала от патологий бронхолегочной системы. На момент смерти ей было 67 лет.