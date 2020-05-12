Стало известно, какие маски лучше защищают от коронавируса

Лучше всего от коронавируса использовать тройную одноразовую маску. Именно этот вид масок сделан по всем медицинским правилам. Но если человек хочет обезопасить себя ещё лучше, можно чередовать одноразовые с многоразовыми.
Тем, кто предпочитает многоразовые маски, следует купить несколько штук. Одноразовые маски лучше не носить несколько раз. Вирусы, которые скапливаются на поверхности одноразовой маски, попадают в организм человека.
Маски являются универсальной защитой организма от различных вирусных инфекций. Если соблюдать социальную дистанцию и носить маску, риск подхватить вирус уменьшается на 70 %, говорят специалисты. Это касается тех, кто здоров. Больные люди, соблюдая социальную дистанцию и пользуясь масками, также меньше заражают здоровых людей.