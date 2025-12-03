Стало известно, когда в Башкирию придет зимняя погода

Похолодание до 4 градусов мороза в ночные часы начнется уже в предстоящие выходные, 6-7 декабря. В эти дни также ожидается небольшой снег интенсивностью до 1,5 мм. В понедельник, 8 декабря, в центральных районах похолодает до -6 градусов днем и до -12 ночью. Но холод будет держаться недолго. На выходные второй декабрьской недели в Башкирии вновь ожидается оттепель.
Тем временем в Уфе за прошедшие сутки использовали тонну противогололедных материалов, сообщает администрация города. Неустойчивый характер погоды с частыми переходами через нулевую отметку способствует образованию наледи, поэтому акцент сделан на обработке улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется мостам, путепроводам, спускам и подъемам проезжих частей, перекресткам, а также пешеходным переходам и тротуарам.
Как отмечают эксперты, среднеклиматические нормы в ноябре в нашем регионе должны составлять -3...-6 градусов. А нынешняя погода однозначно является аномальной, хотя подобное уже было.