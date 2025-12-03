Стало известно, когда в Башкирию придет зимняя погода

Похолодание до 4 градусов мороза в ночные часы начнется уже в предстоящие выходные, 6-7 декабря. В эти дни также ожидается небольшой снег интенсивностью до 1,5 мм. В понедельник, 8 декабря, в центральных районах похолодает до -6 градусов днем и до -12 ночью. Но холод будет держаться недолго. На выходные второй декабрьской недели в Башкирии вновь ожидается оттепель.