Озвучен размер штрафа за нарушение масочного режима в Башкирии
Стал известен размер штрафа за нарушение масочного режима в Башкирии. Парламентарии Госсобрания - Курултая РБ сегодня законодательно утвердили сумму наказания. Нарушителям придется заплатить немаленькие суммы.
Так, за отсутствие маски и перчаток в общественных местах жителей Башкирии ждет штраф в размере от 3 до 5 тысячи рублей. А вот юридические и должностные лица за нарушение санитарных норм ждет денежное наказание крупнее. Сумма штрафа может доходить до 100 тысяч рублей.
Юридическим лицам предусмотрен штраф в размере - от 50 до 100 тысяч рублей. От 5 тысяч до 15 тысяч - размер наказания для должностных лиц.
«Страна и республика постепенно выходят из режима самоизоляции, людей в общественных местах, в рабочих коллективах становится значительно больше. Сейчас как никогда важно соблюдать профилактические меры и ограничения, нацеленные на сдерживание распространения заболевания. К сожалению, не всегда и не всеми эти меры и ограничения соблюдаются. Те, кто нарушает установленные правила, безответственно относятся не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. То же игнорирование масочного режима в общественных местах способствует распространению вируса. Не от хорошей жизни мы идем на эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей нашей республики»
Константин Толкачев, спикер Госсобрания
Напомним, с 12 мая в Башкирии власти региона начали ослаблять режим самоизоляции.