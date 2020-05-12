Озвучен размер штрафа за нарушение масочного режима в Башкирии

«Страна и республика постепенно выходят из режима самоизоляции, людей в общественных местах, в рабочих коллективах становится значительно больше. Сейчас как никогда важно соблюдать профилактические меры и ограничения, нацеленные на сдерживание распространения заболевания. К сожалению, не всегда и не всеми эти меры и ограничения соблюдаются. Те, кто нарушает установленные правила, безответственно относятся не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. То же игнорирование масочного режима в общественных местах способствует распространению вируса. Не от хорошей жизни мы идем на эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей нашей республики»

Константин Толкачев, спикер Госсобрания