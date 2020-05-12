Пресс-секретарь Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил лично изданию РИА "Новости". На данный момент, государственный деятель находится в больнице.

Он рассказал журналистам, что проходит курс лечения. О самочувствии и где мог заразиться Дмитрий Песков, не сообщается. Он заверил общественность, что не общался с главой государства в конце апреля во время вспышки коронавируса в России.