В Башкирии спасли от стаи ворон редкий вид орла

Удивительная история спасения солнечного орла. Этот вид хищных птиц считается очень редким и в наших краях встречается нечасто. Однако в Миякинском районе его все-таки удалось заметить и даже приютить.

Гоша, он же Гога, он же Жора – редкий солнечный орел, жизнь которого кардинально изменилась неделю назад. И прежде чем он обрел имя и отдельную комнату в курятнике, ему чудом удалось спастись в неравной схватке с воронами. Альберт Ким нашел Гошу на трассе. Говорит, еще чуть-чуть – и было бы поздно. Хотя травм избежать все же не удалось. Оставшись без хвоста, орел до сих пор не может встать на крыло. Поэтому пока ему остается только горделиво гулять по курятнику.

Впрочем, иногда Гоша все-таки напоминает петухам, кто здесь хищник. И двухметровый размах крыльев, конечно, впечатляет, но пара метров над землей – это максимум, на что он сейчас способен.

Что касается рациона питания, то его для орла стараются сделать максимально разнообразным. Кстати, Гоша не брезгует соседями по курятнику. Впрочем, больше отдает предпочтение привычной пище.

Ловили для него рыбу, давали, кушал. Еще крысы, мышки. Габриэлла Миллер

Теперь Гоша – главная достопримечательность деревни Зидиган. Посмотреть на настоящего орла приходят отовсюду. Птица от постоянного контакта с людьми уже стала практически ручной, но все-таки еще нуждается в лечении, поэтому Гошу решено было отдать специалистам.

Дальше егеря Ассоциации охотников и рыболовов республики передали орла орнитологам. Так прямиком из Миякинского района Гоша сначала отправился в Стерлитамак. Первичный осмотр Гоши показал, что дела у него хуже, чем кажется. Требуется серьезное обследование. Это значит, что Гошу срочно нужно везти в Уфу.

В очень плохом состоянии перо. Возможно, он у кого-то жил в плохих условиях. Клара Васильева, врач-орнитолог