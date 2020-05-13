В Башкирии на благоустройство дворов выделят более 2 млрд рублей

В текущем году на ремонт 380 дворов в рамках программы «Башкирские дворики» выделят около 2 миллиардов рублей. Однако муниципалитеты смогут получить деньги только по факту выполнения и приёмки работ. Кроме того, всё должно быть выполнено до 9 октября.