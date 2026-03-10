В Башкирии привлекли 8,4 млрд рублей для реализации проекта «Забелье-2»

В Уфе и Уфимском районе близится к завершению масштабный инфраструктурный проект «Забелье-2». Благодаря облигационному займу ДОМ.РФ в размере 8,4 млрд рублей, который привлекло правительство республики, с 2023 года ведётся строительство пяти ключевых объектов водоснабжения и канализации.

На сегодняшний день их готовность составляет 75%. Водопровод уже проложен от Интернациональной улицы до деревни Ветошниково, а также канализационный коллектор от Дёмы до Затона.

Завершить строительство и ввести все объекты в эксплуатацию планируется в текущем году. Реализация проекта позволит создать кольцевую систему города, что повысит надёжность работы сетей, а также обеспечит коммунальной инфраструктурой 9,2 млн кв. м. жилья. Это даст возможность подключить к централизованным сетям как существующие населённые пункты, так и новые дома.