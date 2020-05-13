Эксперты прогнозируют рост экспресс-доставки в 2020 году

В связи с коронавирусной инфекцией в России резко выросла популярность доставки еды, продуктов и других необходимых вещей. Эксперты прогнозируют: рынок эксперсс-доставки к концу года может вырасти в 42 раза. Особый рост востребованности эксперсс-доставки наблюдался в апреле.

На фоне пандемии коронавируса вырос спрос на эксперсс-доставку. К концу 2020 году спрос вырастет в 42 раза, говорят аналитики. Исходно на рынке доставок было два крупных представителя, но в ближайшее время ситуация поменяется.