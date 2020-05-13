29-этажный жилой дом за счет проектного финансирования банка ДОМ.РФ появится в Уфе

В столице Башкирии появится 29-этажная высотка. На ее строительство банк ДОМ.РФ намерен потратить более 800 млн рублей. Отмечается, что в новостройке будет почти 400 квартир.
Располагаться здание будет в географическом центре Уфы. Эксперты отмечают и развитую инфраструктуру рядом с новостройкой. В шаговой доступности в этом районе находятся школы, детские садики и торговые центры.
Вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина прокомментировала, что в текущих условиях задача уполномоченного банка в сфере жилищного строительства – содействовать сохранению стабильности в отрасли. Для реализации проектов застройщикам, по её словам, необходимы в первую очередь финансовые ресурсы, а проектное финансирование обеспечивает стабильный доступ к денежным ресурсам на протяжении всего срока реализации проекта. Анна Авдокушина отметила, что Банк ДОМ.РФ ежедневно рассматривает поступающие заявки и заключает сделки с девелоперскими компаниями.
Как сообщает пресс-служба Госстроя РБ, Башкортостан находится в числе лидеров по переходу на новую модель жилищного строительства, которая способствует активной реализации в регионе национально проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина. По данным портала наш.дом.рф, на конец апреля более 30% строящихся объектов - это 1 млн 080 тысяч квадратных метров в регионе возводятся с переходом на счета эскроу. А общий объем строительства в Башкортостане составляет 3 млн 526 тысяч квадратных метров.
Директор СЗ «СМУ-4» Раиль Исламов считает, что ЖК «Июнь» – это важный для Уфы проект, ведь часть квартир этого дома будет выкуплена администрацией города и использована для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По его словам, сотрудничество с Банком ДОМ.РФ гарантирует не только доступ к финансированию, но и своевременную сдачу дома. Проект реализуется по льготной ставке в рамках программы Минэкономразвития.