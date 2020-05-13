29-этажный жилой дом за счет проектного финансирования банка ДОМ.РФ появится в Уфе

Директор СЗ «СМУ-4» Раиль Исламов считает, что ЖК «Июнь» – это важный для Уфы проект, ведь часть квартир этого дома будет выкуплена администрацией города и использована для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По его словам, сотрудничество с Банком ДОМ.РФ гарантирует не только доступ к финансированию, но и своевременную сдачу дома. Проект реализуется по льготной ставке в рамках программы Минэкономразвития.