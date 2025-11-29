В роддоме клиники БГМУ появился на свет 2000-й новорождённый

Роддом клиники БГМУ встретил своего двухтысячного новорожденного в этом году. И вдвойне приятно, что эта отметка достигнута накануне Дня матери. Юбилейный, двухтысячный новорождённый сделал свою семью многодетной.

Для супругов Гариповых это третий сын. А для медучреждения – позитивная демографическая динамика. В больнице уже появилось на 100 малышей больше, чем в прошлом году.