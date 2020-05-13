В Башкирии посев яровых планируют завершить до 25 мая

Посев ранних яровых культур в республике планируют завершить до 25 мая. Экватор уже пройден. Засеяно свыше 1 млн гектара зерновых, зернобобовых и технических культур.
В лидерах – аграрии преимущественно северо-западных районов республики. Так, в хозяйстве «Победа» Чекмагушевского района сельхозмашины выезжают на поля уже с восходом солнца. Особое внимание уделяют минеральным удобрениям. Сельхозпредприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Кооператив полностью обеспечивает себя кормами собственного производства.