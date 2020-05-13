В Башкирии посев яровых планируют завершить до 25 мая

К посеву этого года начали готовиться с осени. Готовили всю технику. Сейчас вышли на 100 процентный весенний посев, вся техника отремонтирована, все агрегаторы работают на поле. К посеву приготовили 420 тонн минеральных удобрений. С 7 утра мы уже на поле и до позднего вечера работаем.

Илдар Гильванов, бригадир СПК «Победа»