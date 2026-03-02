Спортсменки из Башкирии завершили подготовку к первенству ПФО по боксу

Башкирские спортсменки провели заключительный этап подготовки к первенству Приволжского федерального округа по боксу. В составе сборной республики 31 спортсменка. Подготовка к стартам была поэтапной: сначала девушки усердно тренировались на базе своих спортивных клубов, далее продолжили подготовку на сборах в Уфе.

Для некоторых спортсменок предстоящие старты будут первыми в их карьере, но не для Каролины Амировой из Стерлитамака. Она начала заниматься боксом четыре года назад, а в прошлом году стала бронзовым призёром первенства Приволжского федерального округа.