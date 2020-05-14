Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии смягчили режим самоизоляции

Период самоизоляции помог решить ряд задач в Башкортостане. Об этом Радий Хабиров рассказал на Первом канале в шоу «Док Ток». Глава республики объяснил, почему с 12 мая в регионе удалось ослабить режим самоизоляции и разрешить жителям свободно передвигаться по улице.

В частности, удалось подготовить медицину. На данный момент из коечного фонда, который превышает три тысячи инфекционных мест, в республике занято не более 32%. 70% коечного фонда готово к приему тяжёлых больных, а через две недели завершается строительство нового инфекционного центра на 500 коек. Госпиталь будет оборудован всем необходимым. 

Мы постоянно увеличиваем количество тестирований. На данный момент мы занимаем 5-6 место по объёму тестирований в России и 1 место – в Приволжском федеральном округе. Мы много тестируем и много выявляем, поэтому у нас довольно высокий процент выявляемости. Кроме этого, мы старались, чтобы те лица, которые попадали в контактную группу по итогам протокола эпидрасследования, сидели дома и, соответственно, не передавали инфекцию друг другу. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан