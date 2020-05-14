Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии смягчили режим самоизоляции

Мы постоянно увеличиваем количество тестирований. На данный момент мы занимаем 5-6 место по объёму тестирований в России и 1 место – в Приволжском федеральном округе. Мы много тестируем и много выявляем, поэтому у нас довольно высокий процент выявляемости. Кроме этого, мы старались, чтобы те лица, которые попадали в контактную группу по итогам протокола эпидрасследования, сидели дома и, соответственно, не передавали инфекцию друг другу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан