Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии смягчили режим самоизоляции

Период самоизоляции помог решить ряд задач в Башкортостане. Об этом Радий Хабиров рассказал на Первом канале в шоу «Док Ток». Глава республики объяснил, почему с 12 мая в регионе удалось ослабить режим самоизоляции и разрешить жителям свободно передвигаться по улице.
В частности, удалось подготовить медицину. На данный момент из коечного фонда, который превышает три тысячи инфекционных мест, в республике занято не более 32%. 70% коечного фонда готово к приему тяжёлых больных, а через две недели завершается строительство нового инфекционного центра на 500 коек. Госпиталь будет оборудован всем необходимым.