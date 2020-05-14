В России увеличилось количество заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России озвучил новые данные по состоянию на 14 мая. За сутки выявлено 9974 новых случая заболевания. Впервые за две недели суточное число новых инфицированных оказалось меньше 10 тысяч.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 252 245 больных коронавирусом. Одновременно болеют 196 410 человек. За сутки выздоровели ещё 5 527 человек (за всё время – 53 530), а скончались 93 пациента (за всё время – 2305).

Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 84 регионах страны. Россия продолжает занимать второе место в списке стран с наибольшим числом зараженных. На первом месте остается США с 1 390 764 подтвержденных случаев COVID-19.