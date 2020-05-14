В Уфе студентов выселят из общежитий из-за коронавируса

Сегодня, 14 мая, на оперативном собрании в правительстве Башкирии обсудили угрозу распространения коронавируса в общежитиях. Большую опасность представляют как студенческие, так и производственные общежития. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Студентов уфимских вузов, которые живут в общежитиях, отправят домой. Такое распоряжение дал лично Радий Хабиров ректорам университетов. Сейчас студенты учатся свободнее, поэтому часто молодые люди выходят на прогулки, что может привести к риску распространения коронавируса.

У нас порядка 4,5 тысячи студентов находятся в Уфе. Из них примерно тысяча — иностранные студенты, но остальные-то 3,5 тысячи — это наши, что они здесь делают в Уфе, в общежитиях? Поэтому я просил тоже навести здесь порядок, потому что молодежь, которая уже сейчас толком не учится, начинает гулять по городу и друг друга инфицировать. Тем более что в ряде общежитий мы уже начали фиксировать случаи заражения коронавирусом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Максим Забелин отметил, что очаги заболевания отрабатываются в максимально короткие сроки. Напомним, за последние сутки в Башкирии выявлено 88 новых случаев заболевания COVID-19. За всё время в республике зарегистрировано 1784 случаев заболевания.  

Фото: Интернет. 