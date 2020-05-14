В Уфе студентов выселят из общежитий из-за коронавируса

У нас порядка 4,5 тысячи студентов находятся в Уфе. Из них примерно тысяча — иностранные студенты, но остальные-то 3,5 тысячи — это наши, что они здесь делают в Уфе, в общежитиях? Поэтому я просил тоже навести здесь порядок, потому что молодежь, которая уже сейчас толком не учится, начинает гулять по городу и друг друга инфицировать. Тем более что в ряде общежитий мы уже начали фиксировать случаи заражения коронавирусом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии