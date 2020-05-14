В Уфе студентов выселят из общежитий из-за коронавируса

Сегодня, 14 мая, на оперативном собрании в правительстве Башкирии обсудили угрозу распространения коронавируса в общежитиях. Большую опасность представляют как студенческие, так и производственные общежития. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Студентов уфимских вузов, которые живут в общежитиях, отправят домой. Такое распоряжение дал лично Радий Хабиров ректорам университетов. Сейчас студенты учатся свободнее, поэтому часто молодые люди выходят на прогулки, что может привести к риску распространения коронавируса.
Максим Забелин отметил, что очаги заболевания отрабатываются в максимально короткие сроки. Напомним, за последние сутки в Башкирии выявлено 88 новых случаев заболевания COVID-19. За всё время в республике зарегистрировано 1784 случаев заболевания.
Фото: Интернет.