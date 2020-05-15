Стало известно, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди со второй группой крови больше остальных уязвимы перед коронавирусом. Соответствующее исследование провели китайские врачи. Об этом рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый.
Последние исследования китайских врачей показывают, что люди со второй группой крови наиболее подвержены COVID-19. В исследовании приняли участие 3000 человек. Пациентов со второй группой крови среди них было 30 %.
По словам Владимира Круглого, исследование предварительное и требует дальнейшего тщательного изучения. Риски заражения остальных людей оказались примерно одинаковыми. Ранее Круглый сообщал о том, что люди со второй группой крови чаще умирают от коронавируса.