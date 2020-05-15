Стало известно, какие хронические болезни наиболее опасны при коронавирусе

Хуже остальных коронавирус переносят больные с болезнями крови. Также состояние пациентов усложняется при сахарном диабете и болезнями сердца. Об этом рассказали московские врачи.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет и главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко поделились результатами своей работы с заражёнными COVID-19. Так, Денис Проценко группой риска, которая коронавирус переносит тяжелее остальных, назвал пациентов с болезнями крови. К такому же мнению склоняется и Александр Свет.

Также наряду с болезнями крови врачи ставят неврологию, она тоже усугубляет течение коронавирусной инфекции. COVID-19 также опасен для диабетиков и пожилых людей с сердечными недугами. Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска входят и пациенты с ожирением.