В Башкирии число больных коронавирусом приблизилось к 2 тысячам человек

В Башкирии общее число зараженных коронавирусом приближается к двум тысячам. По обновленным данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в республике зафиксировано еще 90 случаев инфицирования. Всего пациентов с диагнозом Covid-19 в Башкирии стало 1874 человек.

Если судить по статистике, то треть зараженных сумели побороть болезнь и выписаться из больницы. Число выздоровевших на 15 мая составляет 524 человека. Количество смертей от Covid-19 остается таким же – 16.