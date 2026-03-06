Башкирия вошла в число регионов-лидеров по развитию инфраструктуры

Вице-премьер сообщил, что накануне на заседании с членами Правительства доложил Президенту России Владимиру Путину о реализации федеральных инфраструктурных программ в регионах. В частности, Башкортостан назвали одним из лидеров по ключевым показателям. Так, в республике уже реализовано 21 мероприятие по модернизации коммунальных сетей на сумму 1,6 млрд рублей. На 2026 год запланировано строительство и ремонт еще 46 объектов. По федеральной программе «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году в республике приведут в порядок 140 объектов.