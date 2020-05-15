В Башкирии в 2020 году лесовосстановление проведено уже на площади 4,5 тысячи гектаров

С начала открытия лесокультурного сезона в Башкирии силами работников удалось восстановить 4,5 тысячи гектаров леса. Об этом сообщили в Минлесхозе РБ. По их данным, это более 30% от запланированной цифры, всего региональный проект «Сохранение лесов» предусматривает восстановление площади на 14,2 тысячах гектарах земли.