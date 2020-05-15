В Башкирии в 2020 году лесовосстановление проведено уже на площади 4,5 тысячи гектаров

С начала открытия лесокультурного сезона в Башкирии силами работников удалось восстановить 4,5 тысячи гектаров леса. Об этом сообщили в Минлесхозе РБ. По их данным, это более 30% от запланированной цифры, всего региональный проект «Сохранение лесов» предусматривает восстановление площади на 14,2 тысячах гектарах земли.
Причем из общего объема лесовосстановления искусственное лесовосстановление - посадка леса – выполнено уже на 58 процентов, а комбинированного лесовосстановления – даже перевыполнено на 32 процента. А арендаторы лесных участков провели искусственное лесовосстановление на площади 1777,6 гектаров из установленного плана 4640 гектара.
По данным пресс-службы Министерства лесного хозяйства РБ, по госзаданию искусственное лесовосстановление полностью выполнили 17 из 31 подведомственных учреждений республики – это Абзелиловское, Авзянское, Альшеевское, Аскинское, Баймакское, Белорецкое, Бирское, Бурзянское, Дюртюлинское, АУ Калтасинский лес, Зианчуринское, Зилаирское, Хайбуллинское, Кананикольское, Тирлянское, Учалинское и Янаульское лесничества.
В республиканском лесном ведомстве особо подчеркивают то, что при проведении комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению рабочие используют новую технику и оборудование, закупленные в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Это, конечно, значительно повышает эффективность работы.
Напомним, реализация федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» является одной из ключевых задач Минлесхоза РБ в ближайшей перспективе в сфере управления лесными ресурсами. Основная цель проекта – это обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов, со сроками реализации проекта 2019-2024 годы.