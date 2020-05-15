В Instagram стартуют прямые эфиры с активными семьями Башкирии

15 мая традиционно во всем мире празднуется День семьи. В Башкирии в честь этого праздника стартуют прямые эфиры с активными семьями республики. К слову, все запланированные мероприятия пройдут в онлайн-режиме из сложившейся эпидобстановки в респуублике.
Жители Башкирии смогут пообщаться с интересными семьями, говорят организаторы прямых эфиров. Гости поделятся своим личным опытом, расскажут о семейных традициях и ответят на волнующие вопросы зрителей. Подробнее об акции рассказала начальник отдела координации мероприятий и связи с общественностью Центра «Семья» Александра Кабанова.
Среди спикеров также будут автор соцпроекта #родилсяпораньше, блогер, организатор семинаров, лекций Ксения Игнатьева-Умярова и командир Студенческих отрядов Башкортостана Ирина Сухарева, авторы и руководители социального проекта «Во благо семьи» Регина и Евгений Азановы.
Марафон стартует сегодня в час дня, принять участие в мероприятии может каждый желающий. В Центре «Семья» также отметили, что традиционная неделя семьи, которая обычно проводилась в середине мая, в этом году будет проведена с 6 по 12 июля. Мероприятие проходит в рамках реализации в Башкирии национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.