В Instagram стартуют прямые эфиры с активными семьями Башкирии

Сегодня замечательный праздник - Международный день семьи. Обычно к этому дню проводился целый ряд мероприятий. Это всегда были большие республиканские акции. Но так как во всем мире сложилась непростая ситуация, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в этом году мероприятия мы проводим по-новому, в дистанционном режиме. Именно в этот день мы решили позвать к нам на прямые эфиры социально активные семьи республики, для того чтобы они рассказали о себе, поделились своим опытом. В частности, директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова расскажет о тактильной терапии, как о методе восстановления и реабилитации для деток с ограниченными возможностями здоровья

Александра Кабанова, начальник отдела координации мероприятий и связи с общественностью Центра «Семья»