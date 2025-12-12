В Башкирии пьяные мужчины гоняли на мотоблоках

На автодороге Магнитогорск–Ира в Зианчуринском районе сотрудники ГАИ задержали двух нетрезвых водителей мотоблоков, которые передвигались в темное время суток без включенных фар по оживленной трассе.

Как установили инспекторы, у обоих мужчин отсутствовали водительские удостоверения, а также наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило нарушение.

У 45-летнего водителя содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,080 мг/л. В отношении него составлен административный материал по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения.

У его 32-летнего товарища алкотестер показал 1,503 мг/л. Проверка также выявила, что ранее он уже привлекался за аналогичное нарушение. Собранный материал будет направлен для возбуждения уголовного дела по статье о повторном управлении транспортом в нетрезвом виде.

По словам задержанных, они распивали алкогольные напитки, после чего решили вывезти бытовой мусор на двух мотоблоках.