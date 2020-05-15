Москвичей массово начнут проверять на антитела к коронавирусу

С 15 мая в российской столице начнут бесплатно проверять жителей на наличие антител к коронавирусу. Такие меры позволят максимально бороться с вирусом. Об этом на своём сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для проверки москвичей на антитела к коронавирусу правительство установило бесплатные анализаторы крови. Ожидается, что к концу месяца объём системы тестирования превысит 200 000 анализов в сутки, написал Сергей Собянин. Мэр столицы призвал жителей отнестись к приглашениям на тестирование максимально серьёзно.

Система тестирования на антитела даст важный результат для всей страны. Система здравоохранения сможет выявлять болезнь раньше обычного. Особенно это касается тех, кто болеет бессимптомно. Также станет известно, как распространяется коронавирус в столице. Всё это даст возможность снять режим самоизоляции, не ставя под угрозу здоровье и жизнь людей.