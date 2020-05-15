Стало известно, как жители России относятся к «удалёнке»

Во время режима самоизоляции доля работающих удалённо сотрудников выросла в восемь раз. Из них более трети довольны своим новым положением. Недовольных – больше половины.
Более 60 % работающих на «удалёнке» жителей России недовольны таким видом работы. Почти треть – 36 %, одобрили новый формат работы. Среди плюсов работы из дома то, что не нужно тратить время на дорогу. Минусом для многих оказалось то, что их работа требует прямого контакта с людьми. Ещё 15 % опрошенных заявили, что дома им сложно сосредоточиться на работе, а для 11 % работать дома невозможно вообще.
Каждый десятый сотрудник отметил, что просто устал за это время находиться дома. Малый процент работающих отметили, что работы на «удалёнке» стало больше. Также к причинам неудобств некоторые отнесли сложность разграничивать личную жизнь и работу.
Согласно данным аналитиков, только 20 % работодателей готовы оставить удалённый формат работы после окончания коронавирусной ситуации. Многие отмечают, что качество работы после перехода на дистанционный режим только испортилось.