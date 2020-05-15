Стало известно, как жители России относятся к «удалёнке»

Более 60 % работающих на «удалёнке» жителей России недовольны таким видом работы. Почти треть – 36 %, одобрили новый формат работы. Среди плюсов работы из дома то, что не нужно тратить время на дорогу. Минусом для многих оказалось то, что их работа требует прямого контакта с людьми. Ещё 15 % опрошенных заявили, что дома им сложно сосредоточиться на работе, а для 11 % работать дома невозможно вообще.