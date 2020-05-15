У жительницы Башкирии, выбросившей ребенка на помойку, забрали остальных детей

У матери, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусорку, органы опеки изъяли двух других детей. Об этом сообщает прокуратура. Также семья женщины должна была стоять на профилактическом учёте.
Накануне стали известны подробности жуткого происшествии в Туймазах. Женщина родила ребёнка, завернула его в мусорный мешок и отнесла на помойку. Новорождённого нашёл проходивший мимо мужчина.
По факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка действиям или бездействиям органов, которые должны выявлять семьи и детей, находящихся в социально-опасном положении.