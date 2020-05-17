Мошенники в Башкирии украли у жителей полмиллиона рублей

Жители города Белорецк пожаловались в Отдел МВД на мошенничество. С их карт списали крупные суммы денег. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Несколько жителей Белорецка обратились с жалобами в правоохранительные органы. Неизвестные позвонили нескольким жителям. В ходе телефонного разговора мошенникам удалось обмануть несчастных, и украсть с их счетов крупные суммы денег.

Одна из жертв – женщина 40 лет. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом того, что на карте жительницы происходят какие-то подозрительные дела, он попросил женщину назвать коды из смс. После этого с карты жертвы были списаны 430 000 рублей.

Ещё одна жительница Белорецка попала в такую же ситуацию. Ей также позвонили и попросили обезопасить свои денежные средства. Чтобы сделать это, деньги нужно было перевести на другой счёт. Женщина повелась на обман и потеряла свыше 103 000 рублей.