Количество заражённых COVID-19 в России за сутки увеличилось на 9709 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Москве. Об этом сообщили в штабе по борьбе с вирусом.

На сегодняшний день в России 281 752 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заражённых – в столице. За сутки количество больных прибавилось на 9709 человек. Россия всё так же держится на втором месте в коронавирусном рейтинге мира.