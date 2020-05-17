Количество заражённых COVID-19 в России за сутки увеличилось на 9709 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Москве. Об этом сообщили в штабе по борьбе с вирусом.
На сегодняшний день в России 281 752 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заражённых – в столице. За сутки количество больных прибавилось на 9709 человек. Россия всё так же держится на втором месте в коронавирусном рейтинге мира.
Умер 2631 пациент, более 67 тысяч выздоровели. По данным ВОЗ, в мире как минимум 4,4 миллиарда человек заражены инфекцией. По подсчётам Университета Джонса Хопкинса, вирус распространился в 188 странах мира. В первую десятку по количеству жертв входят: США, Россия, Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран.