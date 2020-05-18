Евгений Гришковец назвал Уфу самым весёлым городом в стране

Драматург, писатель, режиссер и актер Евгений Гришковец оценил столицу Башкирии. В своём дневнике он отметил, что Уфа сейчас самый весёлый город в России. Такое мнение у драматурга сложилось из-за снятия многих ограничений в Башкирии.
Гришковец поделился, что на самоизоляции хочется вернуться к привычным развлечениям и даже работе. К последнему особенно хочется вернуться, несмотря на то, что обычно от работы в театре сильно устаешь. Когда снова заработают и откроются театры, предугадать нельзя.
Также Евгений Гришковец отметил Уфу как самый весёлый город. В Башкирии были сняты многие ограничения, поэтому некоторые бары, рестораны и караоке вернулись к работе. Драматург печально заметил, что, к сожалению, все сразу поехать в Уфу не могут.
Фото: Интернет.