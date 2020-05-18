Евгений Гришковец назвал Уфу самым весёлым городом в стране

Я никогда в жизни так не хотел работать! Я, конечно, отдаю себе отчёт в том, что у меня чудесная работа, но и от неё я периодически уставал до беспамятства. А теперь хочу работать как никогда! Мне работать нельзя! И никто не берётся предположить, когда нам, людям, работающим на театральной сцене, снова разрешат на сцену выйти.

Евгений Гришковец