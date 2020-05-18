Евгений Гришковец назвал Уфу самым весёлым городом в стране

Драматург, писатель, режиссер и актер Евгений Гришковец оценил столицу Башкирии. В своём дневнике он отметил, что Уфа сейчас самый весёлый город в России. Такое мнение у драматурга сложилось из-за снятия многих ограничений в Башкирии.

Гришковец поделился, что на самоизоляции хочется вернуться к привычным развлечениям и даже работе. К последнему особенно хочется вернуться, несмотря на то, что обычно от работы в театре сильно устаешь. Когда снова заработают и откроются театры, предугадать нельзя.

Я никогда в жизни так не хотел работать! Я, конечно, отдаю себе отчёт в том, что у меня чудесная работа, но и от неё я периодически уставал до беспамятства. А теперь хочу работать как никогда! Мне работать нельзя! И никто не берётся предположить, когда нам, людям, работающим на театральной сцене, снова разрешат на сцену выйти.

Евгений Гришковец 

Также Евгений Гришковец отметил Уфу как самый весёлый город. В Башкирии были сняты многие ограничения, поэтому некоторые бары, рестораны и караоке вернулись к работе. Драматург печально заметил, что, к сожалению, все сразу поехать в Уфу не могут.

Точно без масок, потому что есть, пить и петь в масках невозможно. Можно с уверенностью сказать, что Уфа сейчас самый весёлый город в России. Но все мы не можем сорваться и улететь в Уфу.

Евгений Гришковец 

Фото: Интернет. 