В Уфе прошёл турнир по художественной гимнастике «Волшебная страна»

Уфа на три дня стала центром притяжения гимнасток из разных регионов страны. В столице республики прошли открытые республиканские соревнования «Волшебная страна». Турнир проходит уже 15 лет и по традиции собирает вместе спортсменов разного возраста и уровня подготовки. От республики выступили воспитанницы 30 спортклубов. Их соперницами стали гимнастки из Челябинской и Самарской областей.

Эффектное начало номера, и вот уже все внимание зрителей, тренеров и судей приковано к команде «Ракета» спортшколы №26. Особенность и главная сложность групповых выступлений – добиться синхронных движений всех участниц коллектива. Мастерство каждой гимнастки уходит на второй план, на первый выходит взаимодействие и понимание внутри команды. Коллектив должен стать единым гармоничным ансамблем.

В команде «Звезда» уфимской спортшколы «Батыр» есть новенькая. В состав Сабина Хузина влилась быстро. Но выступить идеально у девушек не получилось: после первенства округа в Казани спортсменки усложнили свои номера с лентой и мячом, и сейчас происходит так называемая обкатка.

Турнир по художественной гимнастике «Волшебная страна» продлится три дня. За это время выступят спортсменки с юношескими и взрослыми разрядами, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России. Всего за время соревнований на ковер выйдут более 350 гимнасток.

Художественная гимнастика в республике развивается. Накануне на первенстве Приволжского федерального округа башкирские спортсменки добились высокого результата. В командном зачете по первому юношескому разряду гимнастки из республики заняли второе место.