В России за сутки выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки выявлено 8926 новых случаев заболевания COVID-19. Впервые с 1 мая суточное количество заболевших меньше 9 тысяч человек.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 290 678 человек с коронавирусом. На данный момент одновременно болеют 217 747 человек. Всего в стране проведено 7,1 миллионов тестов на COVID-19.

Суточное количество излечившихся так же увеличилось. За сутки выздоровели 2722 человека (за всё время – 70 209). От коронавируса скончался ещё 91 пациент (за всё время – 2722).