Предприятия Башкирии займутся профессиональным обучением граждан в возрасте 50 лет и старше

Для жителей Башкирии в возрасте 50 лет и старше предоставляется возможность овладеть новой профессией. Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, обучение будет проходить на базе 11 предприятий, которые прошли отбор. На эти цели из бюджета им будут выделены денежные средства.