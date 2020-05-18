Предприятия Башкирии займутся профессиональным обучением граждан в возрасте 50 лет и старше

Для жителей Башкирии в возрасте 50 лет и старше предоставляется возможность овладеть новой профессией. Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, обучение будет проходить на базе 11 предприятий, которые прошли отбор. На эти цели из бюджета им будут выделены денежные средства.
Среди направлений обучения: клиентоориентированность, наставничество и психология труда; машинист насосных установок, оператор очистных сооружений, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь аварийно-восстановительных работ; бережливое производство; менеджер по работе с изделиями медицинского назначения; комплексное обучение работников ЖКХ и другие.
Напомним, что в Башкирии реализуется региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение» национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.