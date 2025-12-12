Брачный возраст в Башкирии за год подскочил до 33-35 лет

Жители Башкирии стали создавать семьи позже. Согласно данным Госкомюстиции, в 2025 году средний возраст вступления в брак в регионе составил 33 года для женщин и 35 лет для мужчин.
Для сравнения: еще в июле 2024 года эти показатели были значительно ниже — 26,5 и 28,9 лет соответственно.
При этом, несмотря на «взросление» браков, их общее количество не сократилось, а выросло. По итогам 11 месяцев 2025 года число зарегистрированных пар увеличилось на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.