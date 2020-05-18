«Вылил на них ведро воды»: названа причина жесткого избиения инвалида в Стерлитамаке

В Стерлитамаке 15-летний школьник жестоко избил пожилого инвалида, вылившего воду на шумную компанию подростков. Видео драки опубликовали в соцсетях. В местном управлении МВД сообщили, что инцидент произошёл еще в апреле.

На ролике видно, как подросток бьет по лицу пожилого мужчину, который пытается отбиваться палкой. Обстоятельства конфликта устанавливаются инспекторами по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

По предварительным данным, конфликт произошел после того, как группа находилась возле дома и вела себя шумно. Мужчина вылил на них ведро воды. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан