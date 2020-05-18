«Вылил на них ведро воды»: названа причина жесткого избиения инвалида в Стерлитамаке

В Стерлитамаке 15-летний школьник жестоко избил пожилого инвалида, вылившего воду на шумную компанию подростков. Видео драки опубликовали в соцсетях. В местном управлении МВД сообщили, что инцидент произошёл еще в апреле.
На ролике видно, как подросток бьет по лицу пожилого мужчину, который пытается отбиваться палкой. Обстоятельства конфликта устанавливаются инспекторами по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.
Съемочная группа БСТ отправилась в Стерлитамак, чтобы узнать всё из первых уст. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30.