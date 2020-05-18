«Тут четыре квартиры сгорели полгода назад»: в Уфе устанавливают причину пожара в многоэтажке

В Уфе огнеборцы эвакуировали 17 человек из многоквартирного дома на улице Карла Маркса. К приезду пожарных языки пламени охватили балкон и зал квартиры на седьмом этаже. Там проживают парень с девушкой, в момент возникновения огня они были на работе. 

Единственное предположение, что это проводка. У нас тут четыре квартиры сгорели полгода назад. Тоже непонятно почему, я даже предположить не могу. Ничего включено не было. Надеюсь, что экспертиза покажет. 

Никита Иванков, погорелец 

Из-за чего произошло возгорание – пока не известно. Всех жильцов эвакуировали. Всего 17 человек, среди которых было двое детей. Пожар тушили 16 огнеборцев, привлекли семь единиц техники. Спасатели задействовали пожарную автолестницу. Открытое горение ликвидировано. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

В кратчайшие сроки прибыли на место. Установили, что горит квартира на седьмом этаже. Эвакуировано 17 человек, в том числе двое детей. Погибших и пострадавших нет.

Алексей Тимофеев, начальник службы пожаротушения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан»