«Тут четыре квартиры сгорели полгода назад»: в Уфе устанавливают причину пожара в многоэтажке

В Уфе огнеборцы эвакуировали 17 человек из многоквартирного дома на улице Карла Маркса. К приезду пожарных языки пламени охватили балкон и зал квартиры на седьмом этаже. Там проживают парень с девушкой, в момент возникновения огня они были на работе.
Из-за чего произошло возгорание – пока не известно. Всех жильцов эвакуировали. Всего 17 человек, среди которых было двое детей. Пожар тушили 16 огнеборцев, привлекли семь единиц техники. Спасатели задействовали пожарную автолестницу. Открытое горение ликвидировано. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.