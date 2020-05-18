В Башкирии 128 долгостроев завершат до 2023 года

Участники обсудили схемы завершения восьми крупных строек. Среди них ЖК «Черемушки» в Уфе. В Стерлитамаке – дом «Башстроя», который, к слову, ждет завершения уже 17 лет. В прошлом году благодаря финансовой помощи Фонда социальных целевых программ уже удалось решить жилищный вопрос 68 семей. Новоселья ждут еще 66 стерлитамакцев.

Часть проблем дольщиков начнет решаться после принятия законопроекта, который позволит застройщикам без рисков для своего бизнеса начать долгожданные стройки. Около трёх тысяч дольщиков компании «Госстрой» в Уфе с появлением инвестора в лице предприятия «Садовое кольцо» смогут получить ключи от своих квартир уже в этом году, а завершить все объекты планируют в 2022-м. Эти сроки содержатся в дорожной карте.