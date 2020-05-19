Жители России стали активнее покупать недвижимость в Башкирии

Жители России стали активнее покупать недвижимость в республике. В Башкирии зафиксировали скачок спроса на жилье и земельные участки со стороны жителей других субъектов страны.

По данным республиканского Управления Росреестра, с начала года в ведомство поступило на 60% больше заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на имущество от жителей других регионов. Недвижимостью в республике часто интересуются резиденты не только соседних субъектов, но и Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Сибири. Тем временем жители Башкирии не так активно подают документы по объектам недвижимости в других субъектах страны.

С 2017 года услуги Росреестра предоставляются по территориальному принципу. Это значит, что объект недвижимости, права на объект недвижимости можно зарегистрировать вне зависимости от того, где данный объект располагается. Вне зависимости от того, где в данный момент проживает гражданин, который этот объект недвижимости хочет оформить. 

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан