Жители России стали активнее покупать недвижимость в Башкирии

По данным республиканского Управления Росреестра, с начала года в ведомство поступило на 60% больше заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на имущество от жителей других регионов. Недвижимостью в республике часто интересуются резиденты не только соседних субъектов, но и Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Сибири. Тем временем жители Башкирии не так активно подают документы по объектам недвижимости в других субъектах страны.