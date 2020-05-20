Голосование по Конституции и парад Победы в России могут провести в один день

Власти России обсуждают возможность проведения голосования по Конституции и парада Победы в один день. Предполагаемая дата – 24 июня. Окончательное решение по вопросу будет принято в зависимости от коронавирусной обстановки.
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня. В этот же день власти планируют провести и парад Победы. Известно, что в 1945 году парад проводился в эту же дату. Основной вариант проведения события – конец июня.
Окончательных решений по вопросам проведения двух событий пока не принято. Всё будет зависеть от коронавирусной ситуации в стране. Для голосования по Конституции в качестве резервного дня рассматривается 3 сентября. Сообщается, что в случае проведения голосования и парада 24 июня, этот день будет объявлен выходным.