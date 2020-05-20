Голосование по Конституции и парад Победы в России могут провести в один день

Власти России обсуждают возможность проведения голосования по Конституции и парада Победы в один день. Предполагаемая дата – 24 июня. Окончательное решение по вопросу будет принято в зависимости от коронавирусной обстановки.

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня. В этот же день власти планируют провести и парад Победы. Известно, что в 1945 году парад проводился в эту же дату. Основной вариант проведения события – конец июня.