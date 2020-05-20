Уфимку, которая забыла малыша на остановке, могут лишить родительских прав

Накануне в Уфе произошло шокирующее происшествие. Пьяная мать забыла 2-летнего ребёнка на остановке. Только силами полиции и спасателей дом малыша удалось найти.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мать давно находится под внимательным присмотром правоохранительных органов. Женщина злоупотребляет спиртными напитками, поэтому стоит на учёте в органах опеки. Пока малыша осматривают врачи, в отношении матери проводится проверка, что, возможно, приведёт к лишению родительских прав.

Напомним, неравнодушные уфимцы заметили 2-летнего малыша на остановке одного. Он усиленно искал маму, но найти её удалось только через несколько часов с помощью полиции и спасателей. Допросить нерадивую мать не удалось – женщина была сильно пьяна.